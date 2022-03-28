Sorularla, konut kira gelirinde vergi istisnaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorularla, konut kira gelirinde vergi istisnaları

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bir gerçek kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkasına kiralar ve bu kiralamadan gelir elde ederse, bu gelir, halk arasında "kira vergisi" olarak bilinen "gayrimenkul sermaye iradı" olarak değerlendirilir.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bir gerçek kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkasına kiralar ve bu kiralamadan gelir elde ederse, bu gelir, halk arasında "kira vergisi" olarak bilinen "gayrimenkul sermaye iradı" olarak değerlendirilir. Elde edilen bu gelir ise gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayında beyan edilmeli ve hesaplanan gelir vergisi mart ve temmuz ayında iki eşit taksitte ödenmeli.

Bu kiralamalardan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ile ilgili önem arz etse de devletin belirlediği bazı kriterleri karşılamanız durumunda bu vergiyi ödemeyebilirsiniz.

T24 Yazarı Doç. Dr. Murat Batı, konut kira geliri ve vergilendirmesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

DailyMotion.com / Güncel

Gelir Vergisi, Gayrimenkul, konut, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title