Soruları cevaplamayan amca gündem oldu! "Bir dakika" dedi, sonrası kırıp geçiriyor

Sokak röportajları zaman zaman sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına giriyor. Özellikle bazı videolar büyük ilgi görüyor. Bir genç tarafından yaşlı bir vatandaşla yapılan röportaj ise bu videolar arasındaki yerini aldı.

EKONOMİYİ SORDU, BİR TÜRLÜ CEVAP ALAMADI

Genç, mikrofon uzattığı vatandaşa "Ekonomik gidişattan memnun musunuz?" diye sordu. Sözlerine güneş sistemiyle başlayan vatandaş, daha sonra "Bir dakika" diyerek alakasız konusunu anlatmaya devam etti.

TEKRARLAMASINA RAĞMEN DİNLEMEDİ

Bu sırada röportajın kontrolünü eline almak isteyen genç muhabir, vatandaşı bir kez daha ekonomi konusuna döndürmek istedi ancak cevap vermemekte ısrar eden vatandaş, ilginç konu başlıklarını aktarmaya devam etti. Bu anlar, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli güldürdü.