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Sorgun'da Hara Projesi ve Tabiat Parkı Çalışmaları Başladı

Sorgun'da Hara Projesi ve Tabiat Parkı Çalışmaları Başladı
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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye hara yapılması ve Sorgun Tabiat Parkı Projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Projelerle Sorgun'un turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye hara yapılması için çalışmaların başladığını söyledi.

İlçede yürütülen Sorgun Tabiat Parkı Projesi hakkında gazetecilere bilgi veren Ekinci, tabiat parkıyla hara çalışmasının başladığını, haradaki atlarla Sorgun'un doğal güzelliklerinin gezilip görüleceğini belirtti.

Ekinci, Sorgun'un turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini anlatarak, "Ekiplerimizin gayretleriyle ilçemizin dört bir yanında parklar, bahçeler, mesire alanları ve yeşil alanlar oluşturarak insanlarımıza nefes alabileceği alanlar sunarken, bir yandan da ata sporumuz olan biniciliği yeniden popüler hale getirecek projeleri hayata geçiriyoruz.. Bu proje, hem ilçe halkımızın hem de turistlerin büyük ilgisini çekecektir. Sorgun Belediyesi olarak hem çevremizi koruyor hem de gelecek nesiller için daha güzel bir Sorgun inşa ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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