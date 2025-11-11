Sorgun Belediyesi'nden Lokantalarda Hijyen ve Ruhsat Denetimi

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokantalarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı.

Denetimlere katılan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşları sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Denetimlerde işletme sahiplerinin bilgilendirildiğini belirten Ekinci, "Zabıta ekiplerimiz hafta boyunca ilçemizdeki tüm lokantalarda hijyen ve ruhsat kontrollerini sürdürecek. Mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda esnafımız uyarılacak." dedi.

Ekinci, yürütülen çalışmalarla hem vatandaş memnuniyetini artırmayı hem de işletmelerin hijyen ve ruhsat standartlarına uygun şekilde hizmet vermesini hedeflediklerini kaydetti.