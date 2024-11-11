Sonbahar Renkleriyle Yunt Dağı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan ve yazın doğa sporlarına ev sahipliği yapan Yunt Dağı, sonbahar renklerine büründü.

İl merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta, Kapıkaya Mahallesi'ndeki Yunt Dağı, her mevsim çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Yazın Kapıkaya Fest'in düzenlendiği, doğa sporları ve yamaç paraşütü meraklılarının uğrak noktası dağda, sonbaharın gelmesiyle yeşilin hakimiyeti, yerini sarı ve kahverenginin tonlarına bıraktı.

Dağın bölgeye hakim noktasından bakıldığında, Kızılırmak Nehri'ni Altınkaya Barajı'ndan Derbent Barajı'na bağlayan su kıvrımları görülebiliyor.

Sonbaharda güzel manzaralar sunan Yunt Dağı ve çevresi dronla görüntülendi.