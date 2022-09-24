Yargıtay'dan kazaya karışan araçlarla alakalı emsal karar: Kazadan önceki ve sonraki değerine bakılacak Güncel Haberler Kazaya karışan araçlardaki değer kayıplarına yönelik tartışmalara Yargıtay 4. Hukuk Dairesi son noktayı koydu. Yargıtay'ın aldığı emsal karara göre; kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınacak. Kazaya karışan araçlardaki değer kayıplarına yönelik konular zaman zaman gündeme gelerek tartışmalara neden oluyordu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi konuyla ilgili emsal bir karar imza attı. YÜKSEK MAHKEME TANIMA DİKKAT ÇEKTİ Kazaya karışan araçlardaki değer kayıplarına yönelik tartışmalar Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin emsal kararıyla yeni bir boyut kazandı. Yüksek mahkeme, 'trafik kazalarında değer kaybı; aracın kazadan önceki ikinci el değeri ile onarıldıktan sonraki ikinci el değeri arasındaki farktır' tanımına dikkat çekti. ARACIN KAZADAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ DEĞERİNE BAKILACAK

Emsal kararla birlikte; araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınacak. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yargıtay Otomobil Ekonomi Güncel Haberler

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