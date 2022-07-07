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Son dakika haberi: Sarallar operasyonu; 92 şüpheli adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Sarallar operasyonu; 92 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: İSTANBUL merkezli 13 ilde Sarallar grubuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İSTANBUL merkezli 13 ilde Sarallar grubuna düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sarallar grubu olarak bilinen suç örgütü üyelerine İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 122 şüpheli yakalandı. Aralarında Erdal Acar'ın da olduğu 92 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan 31 şüpheli ise dün adliyeye sevk edilmişti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Erdal Acar İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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