Son dakika! Sakarya'da 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Sakarya'da 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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Son dakika! Sakarya'da 1 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yenice Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde 28 Mart'ta çıkan tartışmada S.K'yi silahla yaralayan şüpheli R.Y, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

R.Y. cumhuriyet savcılığınca sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova, Sakarya, Güncel, Haberler

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