Son Dakika: Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA İÇİN İLK ADIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan miktarsal sıkılaştırma için ilk adım geldi. TL likidite fazlası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilecek. Bu doğrultuda alınan kararla, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

SIKILAŞTIRMA KARARLARI ALDIKLARINI DUYURMUŞLARDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 20 Temmuz Perşembe günü yaptığı toplantıda, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.