Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara karayolu Kovukludere rampalarında meydan geldi. Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Ata Yahşi (24) ve Onur Calp (32), İzmir'e dönmek için 35 BCS 574 plakalı kamyonetleriyle çıktıkları yolda, aynı yönde seyreden E.A. (54) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Onur Calp yara almazken, milli atlet Ata Yahşi ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ata Yahşi, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Eski milli atlet Adnan ve Arzu Yahşi çiftinin oğlu Ata Yahşi'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde memleketi İzmir'e getirildi. Milli atlet için Gaziemir ilçesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ilkindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, annesi Arzu Yahşi, kardeşi Ege Yahşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı. Ata Yahşi için dualar okunurken, acılı anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Ata Yahşi'nin naaşı Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2014'DE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTU

Kazada yaşamını yitiren milli atlet Ata Yahşi'nin, babası ve annesi gibi çeşitli kategorilerde başarısı olmuş ve 2014 yılında düzenlenen 2012 Triatlon Dünya Kupası'nda 16-19 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu.

(Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi/İHA)