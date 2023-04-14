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Son Dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayı başında tüm sisteme verilecek

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Son dakika! Karadeniz'den çıkarılan doğal gaz, mayıs ayında evlere ulaşıyor. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." dedi.

Tpao Genel Müdürü Melih Han Bilgin Filyos Doğalgaz Tesisi'nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi de paylaştı.

Gazın mayıs ayında evlerde olacağını belirten Bilgin, "Testlerimiz tamamlandı. Mayıs ayı başında tamamen gaz sisteme verilmeye başlanacak, 2028 yılında 60 milyon metreküpe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada Karadeniz gazıyla ilgili, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de konuya ilişkin, "Sık sık söylüyoruz; Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan doğal gazın tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz." demişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Karadeniz TPAO Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Burhan Kaplan:

Doğalgaz çıkarırsın laf ederler,petrol çıkarırsın hemde terör yuvasından laf ederler,araba yaparsın laf ederler,savunma sanayin dünyada gıpta edilir seviyeye gelir soğan derler... Erdoğan fazla geliyor bu ülkeye hak etmiyor kimse bu adamı...

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Ahmet Yonat:

Zam var kesin

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oguz:

ülkenin her yerinden dogal gaz fışkırsa dünyanın en pahalı dogal gaz ücretini yine biz öderiz

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