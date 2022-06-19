Son Dakika | İzmir'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberler: İzmir'in Torbalı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Torbalı ilçesinde orman dışı zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Hava araçlarının ayrıldığı alanda yer ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. AA / Hüseyin Bağış - Güncel Torbalı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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