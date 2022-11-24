Son Dakika: İBB'den İstanbulluları üzecek karar! Suya zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayı oturumlarında İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda, İSKİ'nin 2023 yılı bütçesi ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı su tarifesi belirlendi. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın sunduğu 2023 bütçesi 32 milyar 836 milyon TL olarak açıklandı.

YÜZDE 45 ÖNERİLDİ

Şafak Başa, yaptığı sunumda yeni yılın su tarifesinde ilk ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 35 zam önerisinde bulunduklarını açıkladı. İSKİ'yi zorlayan enerji giderlerine de dikkat çeken Başa, 2021-2022 yılların enerji giderlerini kıyasladı. Başa, 2021 ekim ayında 138 milyon 994 bin TL olan doğalgaz ve elektrik enerji giderinin 2022 ekim ayında 704 milyon 264 bin TL olarak gerçekleştiğini ifade etti. Başa, toplam su gelirinin yüzde 68'nin enerjiye gittiğini aktardı.

YÜZDE 25 ZAM GELDİ

Öte yandan İSKİ'nin meclis onayına sunduğu zamlı tarife teklifi revize edildi. Revize ile beraber suyun fiyatı konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademe birim fiyatının 11.69 TL'den 14.61 TL'ye, 16-30 metreküp arası 2'nci kademe birim fiyatının 17.56 TL'den 21.95 TL'ye yükseltildi. Bu yükselmeyle beraber suya yüzde 25 zam gelmiş oldu.