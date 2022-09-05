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Son dakika haberleri... SOKAKTA 'ÇARPIŞMA' TARTIŞMASINDA DARBEDİLDİ, BAŞI ASFALTA VURUNCA ÖLDÜ

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Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da sokakta yürürken çarpıştığı Ali Yalçın (24) ve arkadaşı Akın Emerci (25) tarafından darbedilen Şakir Arım (41) başını asfalta çarparak hayatını kaybetti.

ADANA'da sokakta yürürken çarpıştığı Ali Yalçın (24) ve arkadaşı Akın Emerci (25) tarafından darbedilen Şakir Arım (41) başını asfalta çarparak hayatını kaybetti. Yakalanan şüpheliler Yalçın ile Emerci tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Şakir Arım ile Mithat Arım (42), ağabeyleri Cahit Arım'ın (45) evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitmek için dışarı çıktı. Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Yalçın ile çarpıştı. Telefonu yere düşen Yalçın'ın, 'Bana nasıl omuz atarsın' demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın'ın arkadaşları Akın Emerci ile Kerem Y.?nin (27) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yalçın ile Emerci'nin darbettiği Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.

'OMUZ ATTI, UYARDIM'

Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos'ta doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, 'Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yalçın ile Akın Emerci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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