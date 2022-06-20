Son dakika haberleri | Ömer Çelik: &quot;SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir, Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir&quot; - Haberler

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Son dakika haberleri | Ömer Çelik: "SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir, Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir"

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Baklalı Köprülü Kavşağı'nın açılış töreninde konuştu.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Ömer Çelik AK Parti Adana Güncel Haberler Son Dakika

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