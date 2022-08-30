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Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

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Son dakika haberleri | Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde ile mücadele ve kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 16-24 Ağustos tarihlerinde merkez, Ulukışla ve Bor ilçeleri ile Alay beldesinde düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 60 gram esrar, 476 kök kenevir, uyuşturucu kullanımı için aparat ve 15 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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