Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Kamil Altıparmak Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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