Son dakika haberleri | Kadir Şeker'in tahliyesine karar verildi (5) Son dakika gündem haberine göre KADİR ŞEKER'İN ANNESİ: TAHLİYE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZKadir Şeker'in tahliye kararının ardından annesi Zeliha Şeker, yakınlarıyla birlikte Akşehir Cezaevi önüne geldi. KADİR ŞEKER'İN ANNESİ: TAHLİYE OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ Kadir Şeker'in tahliye kararının ardından annesi Zeliha Şeker, yakınlarıyla birlikte Akşehir Cezaevi önüne geldi. Zeliha Şeker, "Tahliye olduğu için mutluyuz. Uzun acılı bir süreçti. Şu an tahliye için bekliyoruz" dedi. Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel Kadir şeker Güncel Haberler Son Dakika

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