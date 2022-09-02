TFF binasına saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili Cüneyt U. ve Oğuz G. ile irtibatlı oldukları öğrenilen iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin savcılık talimatıyla ifadesinin alınıp serbest bırakılacağı, diğerinin ise Cüneyt U. ve Oğuz G. ile birlikte adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu toplamda 4 kişinin sorguda olduğunu belirtti.

TFF'nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Saldırıyla ilgili şüpheliler Cüneyt U. ve Oğuz G. ile irtibatlı oldukları öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasın dün akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı. Halen sorguları devam eden Cüneyt U.(56) ile Oğuz G.(24) ile irtibatlı oldukları öğrenilen şüpheliler Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden birinin savcılık talimatıyla ifadesinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. Diğer şüphelinin ise Cüneyt U. ve Oğuz G. ile birlikte adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KASAPOĞLU: SORGULAMALAR DEVAM EDİYOR

Konuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak." dedi.