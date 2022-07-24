Son dakika haberleri! GAZİANTEP'TE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA Son dakika habere göre GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, öğleden sonra İlçe Otogarı yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Bilal P.(19) yönetimindeki 27 P 5656 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Ahmet G.'nin (31) kullandığı 33 ENA 93 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Ahmet G., Kübra G.(27), Lalenur P.(21),Sebiha P.(60) ve Münevver K.(73) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Hisarcık İslahiye Güncel Haberler Son Dakika

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