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Son dakika haberi! Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

Son dakika haberi! Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedaviye alındı

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Çamcılar köyünde yaralı tilki gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce alınan tilkinin bacağında kırık olduğu tespit edildi.

İlk müdahalenin ardından veteriner hekime teslim edilen tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Güncel Haberler Son Dakika

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