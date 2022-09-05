Son dakika haberi | Ordu'ya şehit ateşi düştü Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu. Şehidin Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, "Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. (Ahmet Altay /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Güvercinlik Fatsa Güncel Haberler Son Dakika

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