Son dakika haberi: Mersin'de trafikte mala zarar verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de trafikte hakaret ettiği ve mala zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Mersin'de trafikte hakaret ettiği ve mala zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kişinin trafikte hakarette bulunup mala zarar vermesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan İ.B. (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel Mersin Fırat Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Mersin'de trafikte mala zarar verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.