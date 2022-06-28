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Son dakika haberi: Mersin'de trafikte mala zarar verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Son dakika haberi: Mersin'de trafikte mala zarar verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de trafikte hakaret ettiği ve mala zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Mersin'de trafikte hakaret ettiği ve mala zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kişinin trafikte hakarette bulunup mala zarar vermesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan İ.B. (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Mersin Fırat Güncel Haberler Son Dakika

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