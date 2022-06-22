Son dakika haberleri: İstanbul'a şehit ateşi düştü Gelen son dakika haberine göre Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü. PENÇE - Kilit Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz ateşiyle şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü. Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş (26) teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu dün şehit oldu. Kağıthane'de yaşayan aileye acı haberi sağlık ekibiyle gelen askeri yetkililer verdi. Şirintepe Mahallesi'ndeki şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken, sokakta taziye çadırı kuruldu. Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın cenazesi yarın Ataköy 5. Kısım Cami'sinde öğle vakti kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek. "AİLESİNİN DE MAHALLEMİZİN DE BAŞI SAĞOLSUN" Polat Osmanoğlu "Biz bu mahallede 40 senedir oturuyoruz. Çocukluğu burada geçti. Babasını da onu da tanıyorduk. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Mahallede hiç kimseye zararı olmadı. Ailesinin de mahallemizin de başı sağ olsunö dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş'un yakını olduğunu dile getiren Mustafa Yavuz "Çok efendi bir çocuktu. İyi bir vatan evladıydı. Bayramlarda izine geldiğinde görüşürdük, büyüklerini sayar severdi" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kağıthane Güncel Haberler Son Dakika

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