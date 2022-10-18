Son dakika: FETÖ'nün mali yapılanmasına dev operasyon! 543 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün mali yapılanmasına darbe kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde uzun süredir devam eden çalışmalar sonrasında 59 ilde 704 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyona 15 Temmuz hain darbe girişiminde rehin alınan ve başına ateş edilen dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın ismi verildi.

"ÖRGÜTE DÜZENLİ PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ mali yapılanmasına yönelik düzenlenen ve gizlilikle yürütülen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Soylu, "FETÖ terör örgütüne düzenli para transferinde bulunulduğu anlaşıldı. Gerek kargo gerek bankamatik üzerinden gerçekleştirilen para trafiği yurt dışı kaynaklıdır. Burada MASAK Başkanlığı'nın operasyondaki katkısı, Emniyet birimlerinin her birinin ayrı ayrı başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir. Örgüt mensuplarına 3- ila 6 bin lira arasında yurt dışındaki örgüt yöneticiler tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan sistem. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında, kartsız işlem, kargo içine gizleyerek ve fiziki buluşma ile sağlandı. 704 gözaltı talimatı alındı, 543 kişinin gözaltısı gerçekleşti. dedi.

"TEKNİK CİHAZLARINA, ÖZELLİKLE TELEFONLARINA İHTİYACIMIZ VARDI"

Bakan açıklamalarının devamında, "Biz bunu niye sabah söylemedik, bir şafak baskını yapılmadı. Sebebi çok gizlilik içinde yürütülen bir soruşturma. Bizim teknik cihazlarına, özellikle telefonlarına ihtiyacımız vardı. Şu ana kadar çoğunu sağladık, Gazi Turgut Aslan Operasyonu 59 ilde eş zamanlı olarak icra edilmiştir. Operasyonla ilgili diğer ayrıntılar basınla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.