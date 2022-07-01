Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

Son dakika gündem haberi: Havza'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Havza'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alacak vatandaşlar ile satıcılara yönelik bilgilendirme yaptı.

Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Satıcıların sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlarda alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıttı, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi.

Ekipler ayrıca dolandırıcılık konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında sahte para ile hayvan alımının önüne geçmek için önlemleri artırdıklarını, aynı zamanda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıklarını söyledi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Kurban Bayramı Havza Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title