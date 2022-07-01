Son dakika haberi... Havza'da polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı Son dakika gündem haberi: Havza'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi. Havza'da polis ekipleri, kurban satıcılarına sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarıda bulunup alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık alacak vatandaşlar ile satıcılara yönelik bilgilendirme yaptı. Ekipler, esnafa hayvanlarını pazarlarken dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. Satıcıların sahte para konusunda dikkatli olmalarını isteyen ekipler, benzeri durumlarda alınacak tedbirlerin yer aldığı broşürleri dağıttı, sahte paranın nasıl anlaşılacağıyla ilgili bilgi verdi. Ekipler ayrıca dolandırıcılık konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında sahte para ile hayvan alımının önüne geçmek için önlemleri artırdıklarını, aynı zamanda vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardıklarını söyledi. AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel Kurban Bayramı Havza Güncel Haberler Son Dakika

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