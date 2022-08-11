Son dakika haberi! Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü Son dakika haberi: Çorum'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Çorum'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, H.K. (72) idaresindeki traktör, akşam Eskiköy köyü Dudupınarı mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. H.K'nin, eşi G.K. (72) ile tarladan döndüğü, G.K'nin şarampole devrilmeden önce traktörden atlayarak kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. Güncel AA / Tugay Göktürk Çorum Güncel Haberler Son Dakika

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