Son dakika haberi... BİNGÖL'DE ÖZEL HAREKATIN EĞİTİM ALANINDA MÜHİMMAT PATLADI: 2 POLİS YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bingöl Valiliği: Bugün saat 13: 30 sularında Kaleönü Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşanmıştır.
Bingöl Valiliği : Bugün saat 13: 30 sularında Kaleönü Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşanmıştır.
Patlamada ağır yaralanan 2 Özel Harekat Personelimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.
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BİNGÖL/ DHA
Demirören Haber Ajansı / Güncel