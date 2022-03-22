Son dakika haberi... BİNGÖL'DE ÖZEL HAREKATIN EĞİTİM ALANINDA MÜHİMMAT PATLADI: 2 POLİS YARALI - Haberler

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Son dakika haberi... BİNGÖL'DE ÖZEL HAREKATIN EĞİTİM ALANINDA MÜHİMMAT PATLADI: 2 POLİS YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Bingöl Valiliği: Bugün saat 13: 30 sularında Kaleönü Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşanmıştır.

Bingöl Valiliği : Bugün saat 13: 30 sularında Kaleönü Mahallesinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşanmıştır.

Patlamada ağır yaralanan 2 Özel Harekat Personelimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.

-Görüntüler geçiliyor.

BİNGÖL/ DHA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Valiliği, Özel Harekat, Mühimmat, Bingöl, Güncel, Haberler

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