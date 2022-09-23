Meral Akşener'den Merkez Bankası'nı faiz indirme kararına tepki: Artık ekonominin değil, psikoloji biliminin konusu Güncel Haberler İYİ Parti lideri Akşener, Merkez Bankası'nın art arda faiz indirimlerine gitmesiyle ilgili olarak, "Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister" tepkisini gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Eylül ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka, politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti. "ARTIK EKONOMİ DEĞİL, PSİKOLOJİ BİLİMİNİN TARTIŞMA KONUSU" Alınan karar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye indirmesine tepki gösterdi. Meral Akşener'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!" Kaynak: ANKA / Güncel Meral Akşener İYİ Parti Ekonomi Politika Ekonomi Güncel Haberler

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