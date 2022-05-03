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Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından çalışma başlattı.

Polis ekipleri tarafından kimliği belirlenerek gözaltına alınan Güler, Çengelköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Güler'in buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs günü köprüye konularak asıldı.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, Rambo, Güncel, Haberler

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