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Son dakika haber... Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haber... Tekirdağ Valisi Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Çerkezköy ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle sohbet etti.

Programda konuşan Yıldırım, birlik beraberliğin ve paylaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Şehit ailelerimiz bize şehitlerimizin emanetidir. Gazilerimiz, zaten kendileri bizler için, bu vatan için, bu millet için çok büyük gayretler sarf etmiş olan insanlardır, canlarını ortaya koymuş olan insanlardır. Onları, şehit ailelerimizle birlikte tebrik ediyorum. Hep birlikte daha nice güzel günler, Ramazanlar, iftarlar, bayramları hep birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

İftar programına Vali Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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