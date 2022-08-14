Haber : Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA PKKYPG OPERASYONU 6 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA PKKYPG OPERASYONU 6 GÖZALTI

 - Güncelleme:

Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKKYPG içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harakete geçti. Ekipler, Viranşehir'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Viranşehir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title