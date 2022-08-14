Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA PKKYPG OPERASYONU 6 GÖZALTI
- Güncelleme:
Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKKYPG içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harakete geçti. Ekipler, Viranşehir'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel