Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA PKKYPG OPERASYONU 6 GÖZALTI Son dakika haber... ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKKYPG'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKKYPG içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harakete geçti. Ekipler, Viranşehir'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Viranşehir Güncel Haberler Son Dakika

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