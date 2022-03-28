Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - İsmail Timur Çetintaş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kavga ettiği şüpheli tarafından silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolu kenarında Yenice Mahallesi mevkisinde bulunan tekel büfesinde S.K. ile R.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y, yanındaki tabancayla S.K'yi bacaklarından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel

Pamukova, Sakarya, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title