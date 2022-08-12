Haber : Son dakika haber: İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

 - Güncelleme:
Son dakika haber: İçişleri: Çukurca'da çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen mağaralarda; ağır silah, el bombası ve patlayıcılarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen mağaralarda; ağır silah, el bombası ve patlayıcılarla birlikte çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca Çukurca ilçesi kırsalında tespit edilen 3 mağarada teröristlere ait silahlar ve mühimmat ele geçirilerek imha edildi. Operasyonda ele geçirilenler ise şöyle:  "1 adet AT-4 füze, 2 Bixi makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M4 tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 1 susturuculu tabanca, 1 av tüfeği, 37 roket mühimmatı, 60 el bombası, 1 havan mühimmatı, 12 bin çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı, 17 elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 piyade tüfeği şarjörü, 5 güneş şarj ünitesi ve paneli, çok miktarda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi."


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title