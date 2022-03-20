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Son dakika haber: Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi

AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Son dakika haber: Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi.

İlçedeki Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Çetin Aktaş, Ersin Asla ile Selami Kaplan yarıştı.

Seçimlerde 328 oy alan Kaplan, başkanlığa seçildi.

Kaplan, kendisini başkanlığa layık gören oda üyelerine teşekkür etti.

AA / İlhan Eren İnan - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Bitlis, Güncel, Haberler

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