Son dakika haber: Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi
AA - İlhan Eren İnan - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Selami Kaplan seçildi.
İlçedeki Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Çetin Aktaş, Ersin Asla ile Selami Kaplan yarıştı.
Seçimlerde 328 oy alan Kaplan, başkanlığa seçildi.
Kaplan, kendisini başkanlığa layık gören oda üyelerine teşekkür etti.
AA / İlhan Eren İnan - Güncel