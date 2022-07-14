Son dakika haber: Gizlilik kararı aldıran avukata ulaşım ve sağlık hizmetleri engeli

ANKARA'da 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntülerini sosyal medyada yayımladığı suçlamasıyla 111,5 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Emre Kara, S.K.'nın avukatı İrem Esra Kömürcü Altun'u da cinsel şiddetle tehdit etti. Uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldıran Kömürcü, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi görünmediği için ulaşım ve sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı. Tren ve uçak bileti alamayan Altun, "Bazen şiddet mağduru kişiler evden terlikleriyle kaçıyorlar, 'Bilet alayım, kaçıp gideyim' diyorlar. Ama sistem, 'Sen şiddet gördüğün yerde hapsol ve burada kal' diyor. Uçak ve tren bileti alamıyorsunuz" dedi.

Ankara'da avukat İrem Esra Kömürcü Altun, Haymana ilçesinde müvekkili S.K.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunup, çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara hakkında her suç için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Emre Kara, şikayetleri geri alması için S.K. ve ailesini tehdit etti. Tehditler üzerine avukat Altun, Kara hakkında tekrardan 10'a yakın suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerini gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kara, bu sefer avukat Altun'u arayıp, şikayetleri geri çekmesi ve dosyadan ayrılması için cinsel şiddetle tehdit etti. Kara, iddianame hazırlanana kadar süren bir yıllık süreçte tehditlerine devam etti. Tehditler üzerine tekrardan suç duyurusunda bulunan Altun, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Tutuklanma talebi reddedilen Altun, 9 Mayıs'ta Kara hakkında uzaklaştırma ve adres gizliliği kararı aldırdı; ancak bu kez bambaşka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Şehir dışındaki duruşmalarına gitmek için bilet almak isteyen Kömürcü, MERNİS'te adresi görünmediği için uçak ve tren bileti alamadı. Müşteri hizmetlerini arayan Altun, MERNİS'teki adres uyumsuzluğu nedeniyle bilet alamayacağını öğrendi. Altun aynı zamanda adres uyumsuzluğu nedeniyle sağlık hizmetlerinden de faydalanamadı.

Altun aynı mağduriyeti sağlık hizmetlerinden yararlanmak istediğinde de yaşadığını dile getirerek, "Adres gizliliğim olduğu için sağlık hizmetinden faydalanmak için de hastane randevusu alamadım. Tahlil sonuçlarımı göremedim. Bu konuda da yetkililerle görüştüğümde onlar da adresi uyuşmazlığı nedeniyle hizmet veremediklerini söylediler. Bir şiddet mağduru kadının son çaresi bilet almaksa ne yapsın? Bu kadının mahkemeye gidip, 'Bu kararı kaldır' diyerek kendisini failin kollarına mı bırakması gerekiyor? Bununla alakalı kanun yollarına gidiyoruz, idari başvuruları yapıp davasını açacağız. Biz bir yıldır cinsel istismar mağduru bir kız çocuğunun hayatına devam edebilmesi için çalışırken, bir yandan da şiddete maruz kalan kadınların ne kadar zorlu bir hayatı olduğunu gördük. Ben bu dosyadan dolayı mağdur oldum ve yargı eliyle bu durumun ortaya çıktığını görmek de çok üzücü" ifadelerini kullandı.