TFF binasının ardından Galatasaray Adası'nda da silahlı saldırı gerçekleştirildi

TFF binasına saldırının yankıları sürerken, dün akşam saatlerinde Galatasaray Adası'ndaki komplekse de kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı.

Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası'ndaki komplekse dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun isabet eden cam panellerden biri kırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

TFF BİNASINA DA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin Riva'da bulunan binasında 1 Eylül 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında gerçekleşen olayda binaya 5 adet mermi isabet etmişti. Mermilerden biri Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına, diğer bir mermi o sırada toplantı yapılan odada diğer 3 merminin ise binanın muhtelif yerlerine isabet etmişti.