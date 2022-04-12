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Son dakika haber... Tuzla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haberine göre Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM otoyolunda seyir halindeki Ahmet Hafızoğlu'nun kullandığı 03 AAT plakalı otomobil, Tuzla Orhanlı mevkisinde önünde seyreden 41 VH 938 plakalı otomobile çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücüler araçlarından inerek tutanak tuttu.

Bu sırada Muhsin Özdemir idaresindeki 41 BT 217 plakalı minibüs, Ahmet Hafızoğlu ve kaza yapan araçlara, daha sonra da bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hafızoğlu ile minibüsteki 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber... Tuzla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Tuzla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Tuzla'da zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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