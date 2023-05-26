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Son Dakika: Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Güncel Haberler

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlete olan borçların yapılandırması için başvuru süresi 30 Haziran'a, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlete borcu olanlar ile ilgili önemli bir adım atıldı. Buna göre, borçların yapılandırma süresi ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı.

SON GÜN NE ZAMAN?

Kararla birlikte 30 Mayıs'ta sona erecek yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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