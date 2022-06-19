Son dakika! Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kardeşler köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel