Son Dakika: Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesi feshedildi

Son dakika: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferi gündemde olan Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı kulübü ikna etti. 30 yaşındaki golcünün kiralık sözleşmesi feshedilirken, oyuncunun kısa sürede İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst ile yollar ayrılıyor. Wout Weghorst siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini feshetti. Wout Weghorst kısa sürede İstanbul'dan ayrılacak.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Siyah-beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların golcü ismi Wout Weghorst'un adı İngiliz devi Manchester United'la anılıyordu. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi feshedildi.

İSTANBUL'DAN AYRILIYOR

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un eşyalarını topladığı ve İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Yıldız isim, ligde oynanacak Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu, bu mücadelelerde 9 gol atarken 4 de asist yapmıştı.