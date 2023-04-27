Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak

Son dakika: Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek. Kamuoyunda Halil Umut Meler'in görevlendirileceği düşünülen derbiye yapılan bu atama futbolseverleri şaşırttı. Zirveyi yakından ilgilendiren Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde ise Zorbay Küçük düdük çalacak.

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. 30 Nisan Pazar akşamı oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.

DERBİDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi ise Zorbay Küçük oldu.

İşte Süper Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemler: