Haberler

Somali, Yeni Liman İnşasına 2026'da Başlayacak

Somali, Yeni Liman İnşasına 2026'da Başlayacak
Güncelleme:
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, 2026 yılında uluslararası sisteme entegre yeni bir liman inşa etmeye başlayacaklarını duyurdu. Yeni limanın hem bölgesel transit sistemi hem de serbest bölge işlevi göreceği açıklandı.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, ülkesinin gelecek yıl uluslararası sisteme entegre yeni liman inşasına başlayacağını duyurarak "Bu limanda hem bölgesel transit sistemi hem de serbest bölge yapacağız. Çok büyük bir liman olacak." dedi.

İngiltere'de 24 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı" kapsamında Londra'da bulunan Türkiye mezunu Bakan Nur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Nur, Somali'nin en büyük limanı olan Mogadişu Limanı'nın halihazırda yerel lojistik için kullanıldığını ve dünyadaki transit sistemlerle bağlantısının az olduğunu belirtti.

Buna karşın uluslararası sisteme entegre yeni bir limanın yapılacağını açıklayan Nur, "2026'da yeni bir liman inşa etmeye başlayacağız. Bu limanda hem bölgesel transit sistemi hem de serbest bölge yapacağız. Çok büyük bir liman olacak." ifadelerini kullandı.

"Mogadişu Limanı, Doğu Afrika'da ilk sırada yer alıyor"

Bakan Nur, dünya genelindeki 407, Afrika'daki 47 limanın değerlendirildiği endekste Mogadişu Limanı'nın, Doğu Afrika'da ilk sırada yer aldığının altını çizdi.

Somali Federal Hükümetinin Mogadişu Limanı'na yaptığı ekipman yatırımları ve teknik sistem desteğiyle bu sonuca ulaştıklarını vurgulayan Nur, "Bu açıdan bakıldığında zaten rekabete ihtiyacımız yok. Bu konuda birinciyiz. İnşallah yeni sistemler yaparak bu limanı da geliştireceğiz." diye konuştu.

Nur, Mogadişu Limanı'nda artık 24 saat kesintisiz operasyon sistemine geçtiklerini ve bu sistemin limandaki yoğunluğu azalttığını belirterek şunları söyledi:

"2020'de gemiler konteynerların indirilmesi için bazen birkaç gün limanda bekliyordu. Şimdi bunu 6 saate indirdik. Bu limanı kullanan iş adamlarımız çok memnunlar. Liman gece gündüz kullanıldığı için Mogadişu trafiği de azaldı."

Bakan Nur, bu limanda uygulanan 24 saat kesintisiz operasyon modelinin, Somali ekonomisine yaklaşık yüzde 30 katkı sağlayacağını öngördüklerini ifade etti.

Yeni modelin, günlük konteyner elleçleme kapasitesinde de artışa katkı sağladığının altını çizen Nur, "Şimdilik yüzde 20'lik artış var fakat bizim planımız bunu yüzde 50'ye kadar getirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nur, Türk şirketi Albayrak Grubu tarafından işletilen Mogadişu Limanı'na yapılan büyük yatırımlarla, daha önce 150 bin TEU olan konteyner elleçleme kapasitesini 250 bin TEU'ya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Nur, "Bu yıl 180 bin TEU'ya ulaştık, inşallah 250 bin TEU'ya kadar getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin denizcilik alanındaki tecrübesinden faydalanmak istiyoruz"

Nur, Somali ve Türkiye'nin ulaştırma bakanlıkları arasındaki işbirliğinin önemli olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu konuda (denizcilik alanında) çok gelişmiş bir ülke. Somali olarak biz de yeni yeni dünyadaki denizcilik sistemine katılıyoruz. Somali, Afrika'da en uzun sahil şeridine sahip. İnşallah denizcilik alanında kendimizi geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu konudaki tecrübesinden faydalanmak istiyoruz. Yakında inşallah bu işbirliğini pekiştireceğiz."

Somali'nin başkenti Mogadişu'da kiaynı adı taşıyan ülkenin en büyük limanı, Türk şirketi Albayrak Grubu tarafından modernize edilerek 2014'ten bu yana işletiliyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Haberler.com
500

