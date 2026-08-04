Somali'de İlk Denizler Konferansı: Mavi Ekonomi ve Yatırım Vurgusu

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, deniz güvenliği, mavi ekonomi, liman altyapısı ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ele alındığı Somali 1. Denizler Konferansı'nın açılışında, ülkenin deniz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Mogadişu'da düzenlenen konferansa federal hükümet ve eyalet yönetimlerinden yetkililerin yanı sıra diplomatlar, akademisyenler, araştırmacılar, iş insanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

Mahmud, açılış konuşmasında, yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla mevzuat ve politikaları geliştirdiklerini belirtti.

"Yatırım politikalarını ve mevzuatını geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız yatırımcıların Somali'ye güvenle yatırım yapmasını sağlamak." diyen Mahmud, Körfez ülkeleri başta olmak üzere uluslararası ortaklar, Somalili iş insanları ve uzman kuruluşlarla birlikte deniz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Somali denizlerinin ülkenin en önemli milli varlıklarından biri olduğunu belirten Mahmud, "Bu potansiyel, ekonomik kalkınma, deniz güvenliği, çevrenin korunması ve mavi ekonominin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Deniz kaynaklarının ülke yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde korunması, etkin şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mahmud, federal hükümetin mavi ekonominin geliştirilmesine, deniz güvenliğinin güçlendirilmesine, yasa dışı balıkçılıkla mücadeleye, kıyı ve liman altyapısına yönelik yatırımlara öncelik verdiğini kaydetti.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur da konferansın, ülkenin denizcilik sektörünün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Konferans kapsamında yapılacak istişarelerin denizcilik ve deniz kaynaklarına ilişkin ulusal politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirten Nur, "Bu konferans, denizcilik ve deniz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik uzun vadeli bir sürecin başlangıcıdır. Buradan çıkacak öneriler, hükümetin bu alandaki politika ve uygulamalarına yön verecektir." dedi.

"Türkiye işbirliğini sürdürmeye hazır"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş da konferansın Somali'nin denizcilik sektörünün geliştirilmesi açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzun yıllardır Somali'nin denizcilik alanındaki kalkınma çalışmalarını desteklediğini vurgulayan Aktaş, "Bugün burada başlatılan girişimin önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Türkiye olarak gemi inşası, balıkçılık ve denizcilik alanlarında Somali ile işbirliğimizi sürdürmeye hazırız." diye konuştu.

Somali'de ilk kez düzenlenen Denizler Konferansı'nda deniz güvenliği, deniz taşımacılığı, ticaret, limanların geliştirilmesi, sürdürülebilir balıkçılık ve mavi ekonomi alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliği imkanlarının ele alınacağı bildirildi.

Kaynak: AA