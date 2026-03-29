Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, "dolaylı seçimler döneminin" sona erdiğini açıkladı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, halkın doğrudan temsilcilerini seçmesi gerektiğini belirterek, uzun yıllar süren dolaylı seçim sisteminin sona erdiğini duyurdu. Mahmud, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine ve güvenli alanlara geçilmesi gereklerine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte "Şu kişi milletvekili olsun, bu olmasın" anlayışıyla yürütülen "dolaylı seçim sisteminin" artık geride kaldığına işaret ederek, "Milletvekilleri, halkın temsilcileridir ve onları seçmesi gereken de bizzat halktır." dedi.

Mahmud, yaşam koşullarının değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "30 yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz yaşam tarzından, alışkanlıklardan ve koşullardan daha iyi bir düzene geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başkent Mogadişu'daki kentsel dönüşüm ve yerinden edilme tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Mahmud, güvenlik ve altyapı sorunlarına dikkati çekti.

Mahmud, "Harabe haline gelmiş bölgelerden uzaklaşalım. Yangın çıktığında itfaiyenin ulaşamadığı, her gün mal kaybının yaşandığı yerleri terk edelim. Daha güvenli ve düzenli alanlara geçelim." çağrısında bulundu.

Mogadişu'nun ülke için sembolik önemine dikkati çeken Mahmud, başkentin tüm Somali'yi temsil ettiğini dile getirdi.

Mahmud, "Bu şehir, Somali'nin yüzüdür. Bir insana bakmaya yüzünden başlarsınız, ayaklarından değil. Mogadişu, Somali'nin yüzüdür. Eğer yüzü temiz ve düzenli değilse geri kalanı da iyi görünmez." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Haberler.com
500

CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Nestle'nin, içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

Koca tırı çaldılar! İçindekini tahmin edemezsiniz
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı