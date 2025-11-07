Haberler

Somali Açıklarında Korsan Saldırısı: Gemiye Makineli Tüfekli Saldırı

Güncelleme:
Somali açıklarında, Hindistan'dan Güney Afrika'ya giden bir gemi korsanlar tarafından makineli tüfek ve roketatarlarla saldırıya uğradı. 24 kişilik mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Saldırının, ekonomik fırsat eksikliği sonucu artan korsanlık faaliyetlerinin bir yansıması olduğu belirtiliyor.

MOGADİŞU, 7 Kasım (Xinhua) -- Somali açıklarında korsan olduğu şüphelenilen bir grup saldırgan, perşembe günü makineli tüfek ve roketatarlarla saldırdıkları gemiye çıktı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları ile Yunan nakliye şirketi Latsco Marine Management, benzin yüklü geminin Hindistan'ın Sikka kentinden Güney Afrika'nın Durban kentine giderken Somali açıklarında yaklaşık 550 deniz mili uzaklıkta saldırıya uğradığını açıkladı.

Latsco tarafından yapılan açıklamada, "24 kişilik mürettebatın tamamı güvende ve iyi durumda, kendileriyle yakın temas halindeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Şirket ayrıca, Hellas Aphrodite gemisine yapılan saldırının ardından acil durum müdahale ekibini harekete geçirdiğini ve mürettebatın güvenliğini ve refahını sağlamak için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Gemiye saldırı yapıldığına dair uyarı yayımlayan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları, gemi kaptanının kıç tarafa küçük bir teknenin yaklaştığını bildirdiğini aktardı. Açıklamada, "Küçük tekne, gemiye ateşli hafif silahlar ve roket güdümlü el bombalarıyla ateş açtı. Ardından teknedeki yetkisiz personel gemiye çıktı" denildi.

Kaynaklar, saldırganların büyük olasılıkla Somalili korsanlar olduğunu, bu grupların genellikle otomatik silahlar ve roket güdümlü el bombaları taşıdıklarını ve bazen Somali kıyılarından uzakta saldırı düzenlemek için kaçırılmış balıkçı tekneleri veya sandallar gibi "ana gemilerden" denize indirilen kayıkları kullandıklarını belirtti.

Denizcilik uzmanları ise ekonomik fırsat eksikliği ve yasadışı balıkçılığın yaygınlığının, kısmen bir protesto biçimi olarak, kısmen de başka seçenek görmedikleri için daha fazla Somaliliyi korsanlığa yönlendirdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
