SOLOTÜRK'ten Sivas Kongresi İçin Gösteri Uçuşu

SOLOTÜRK'ten Sivas Kongresi İçin Gösteri Uçuşu
Güncelleme:
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas semalarında gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Osman Seçilmiş Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Parkta ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
