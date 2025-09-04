SOLOTÜRK'ten Sivas Kongresi İçin Gösteri Uçuşu
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.
Parkta ellerinde Türk Bayraklarıyla toplanan çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle takip etti.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel