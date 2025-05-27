SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümünde Gösteri Uçuşu İçin Prova Yaptı

SOLOTÜRK, İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümünde Gösteri Uçuşu İçin Prova Yaptı
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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Yenikapı Meydanı'nda prova yaptı. Gösteri uçuşu, akrobasi hareketleri ve alev topları ile dikkat çekti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde İstanbul semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Yenikapı Meydanı üzerinde yapılan prova uçuşu yaklaşık 20 dakika sürdü.

Prova uçuşunu izlemeye gelenler, SOLOTÜRK pilotunun F-16 savaş uçağıyla yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Isı güdümlü füzeleri şaşırtmak için kullanılan alev toplarının da (Flare) atıldığı prova, izleyenler tarafından merakla takip edildi.

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Yenikapı Meydanı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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