SOLOTÜRK, Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 94. yıl dönümünde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri kapsamında Isparta'ya gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla Eğirdir ilçesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yeşilada mevkisinde toplanan vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gösteri öncesi SOLOTÜRK pilotu, yerdeki görevli pilotlar aracılıyla telsizden izleyicileri selamladı ve Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin 94. yıl dönümünü kutladı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, AA muhabirine, Atatürk'ün ilçeye gelişini her yıl kutladıklarını söyledi.

Bu yıl kutlamaları SOLOTÜRK ile taçlandırmak istediklerini belirten Gök, "Ülkemizin gururu, özellikle güvenlik teşkilatımızın gururu pilotlarımızın beceri ve gösterilerini vatandaşlarımızla paylaşalım düşüncesiyle böyle bir program gerçekleştirdik. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türk Silahlı Kuvvetlerine, SOLOTÜRK ekibine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İzleyicilerden İlayda Yüksel de Atatürk'ün Isparta'ya gelişinin yıl dönümünü sevinçle kutladıklarını ifade ederek, "SOLOTÜK'ün gösterisini izledik. Çok mutlu olduk, çok güzel bir gösteriydi." dedi.

Gösteriyi, Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık da izledi.