Solhan'da, İlçe Emniyet Müdürü Koç için taziye kuruldu - Haberler

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Solhan'da, İlçe Emniyet Müdürü Koç için taziye kuruldu

AA - Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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Solhan'da, İlçe Emniyet Müdürü Koç için taziye kuruldu

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) için ilçede taziye kuruldu.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Solhan İlçe Emniyet Müdürü Halil Koç (50) için ilçede taziye kuruldu.

Kaymakam Muhammed Çetin ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri merkez taziyeevinde, vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.

Taziyeye, çok sayıda vatandaş katıldı.

Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç, 29 Mayıs'ta ilçeye bağlı Elmasırtı köyünü ziyaretinin ardından dönüş yolunda kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı Solhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel

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